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56 минут назад

Маниже объявили бойкот в России

Елена Прошина

Хейтеры предложили бойкотировать выступления певицы Манижи после ее высказываний против РФ. Об этом пишет «Царьград».

Маниже захотели объявить бойкот в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее артистка нелицеприятно высказывалась о действиях российской власти. Теперь в МВД стали массово приходить письма с требованием проверить высказывания певицы на соответствие законодательству России.

В Telegram-канале «Многонационал» предложили бойкотировать выступления звезды и отправлять жалобы в МВД, так как действия певицы могут подпадать под статью о совершении публичных действий, дискредитирующие ВС РФ. Авторы канала подробно рассказали, как правильно это делать.

Ранее Манижа опровергла информацию о своем переезде в Париж. По словам певицы, во Францию она ездила так как ее родная сестра попала в аварию и буквально чудом осталась жива. Певица забрала ее в Москву пройти восстановление под наблюдением врачей. Она подчеркнула, что ни о какой иммиграции нет и речи.

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