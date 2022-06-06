Маниже захотели объявить бойкот в России

Хейтеры предложили бойкотировать выступления певицы Манижи после ее высказываний против РФ. Об этом пишет «Царьград».
Ранее артистка нелицеприятно высказывалась о действиях российской власти. Теперь в МВД стали массово приходить письма с требованием проверить высказывания певицы на соответствие законодательству России.
В Telegram-канале «Многонационал» предложили бойкотировать выступления звезды и отправлять жалобы в МВД, так как действия певицы могут подпадать под статью о совершении публичных действий, дискредитирующие ВС РФ. Авторы канала подробно рассказали, как правильно это делать.
Ранее Манижа опровергла информацию о своем переезде в Париж. По словам певицы, во Францию она ездила так как ее родная сестра попала в аварию и буквально чудом осталась жива. Певица забрала ее в Москву пройти восстановление под наблюдением врачей. Она подчеркнула, что ни о какой иммиграции нет и речи.