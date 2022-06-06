Газманов рассказал о судьбе своей квартиры в Юрмале

Российский певец Олег Газманов рассказал, что не может продать свою квартиру в Юрмале из-за введенного латвийскими властями запрета на финансовую деятельность. О судьбе зарубежной недвижимости артист сообщил на пресс-конференции в преддверии Дня России, пишет MK.RU.

Отмечается, что в Латвии Газманов не был с 2014 года — тогда же местные власти ввели ограничения для некоторых россиян.

«Мне там запрещена любая финансовая деятельность, поэтому и продать я ее не могу, и заселить никого не могу. Но коммунальную плату исправно плачу, вот так меня приложили», — заявил певец.

Однако артист надеется, что, когда ситуация в мире нормализуется, он сможет взыскать с латвийского правительства компенсацию за моральный ущерб. На полученные деньги, по словам Газманова, он купит себе виллу.

«Самое обидное, что на кухне там осталась бутылка «Арманьяка» 1951 года, то есть года моего рождения. Туда иногда ездит Игорь Николаев, я все время ему говорю: "Игорек, зайди, уже выпей наконец"», — добавил Газманов.