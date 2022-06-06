Алина Загитова сдала зачет в вузе

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова сообщила, что успешно сдала зачёт в вузе. Она опубликовала соответствующую фотографию в своём телеграм-канале. Спортсменка не сообщила, по какому предмету у неё принимали зачёт.

Фото: Telegram-канал Алины Загитовой Telegram-канал Алины Загитовой

Напомним, Загитова учится на втором курсе Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультете журналистики по программе «Продюсирование и культурная политика».

«Зачёт», — подписала она снимок.

Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Алины Загитовой.