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1 час назад

Кабо решила отсудить у бывшего мужа более 26 млн рублей

Елена Прошина

Заслуженная артистка РФ Ольга Кабо хочет отсудить у бывшего мужа, обанкротившегося бизнесмена Николая Разгуляева более 26 млн рублей за распроданное совместное имущество. Об этом сообщает Starhit.

Кабо решила отсудить у бывшего мужа более 26 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что Разгуляев задолжал кредиторам более 362 млн рублей и стал банкротом. Для погашения долга они потребовали передать им всю недвижимость, инвестиции, автомобили и прочее нажитое в браке, в том числе и квартиру в Москве, которую Кабо купила несколько лет назад. Тогда актрисе удалось отстоять недвижимость, доказав, что она была приобретена на ее личные средства и деньги старшей дочери.

В середине мая актриса снова обратилась в суд, чтобы получить долю от остального реализованного при банкротстве совместно нажитого имущества.

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«В ответчиках — ее бывший муж Николай Разгуляев, финансовый управляющий, а также Александр Львович Раппопорт, кому и было все продано. Ольга требует вернуть 50% средств за сбытые акции, жилплощади, автомобиль — в общей сумме на 26 052 267 рублей. Беседа между представителями сторон назначена на 20 июня», — сообщили в пресс-службе Никулинского районного суда.

Отметим, что о проблемах в бизнесе Разгуляева долгое время не знала. С 2016 года пара не жила вместе и даже не общалась, а потому о огромных долгах мужа она узнала лишь когда получила первую повестку в суд.

Шоу-бизнес,Николай Разгуляев,Ольга Кабо,Александр Раппопорт,
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