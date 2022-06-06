Коташенко впервые показала детей от Градского

Вдова композитора Александра Градского Марина Коташенко перестала скрывать младших сыновей музыканта. В своих соцсетях она опубликовала фото с детьми. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Марина долгое время скрывала Александра и Ивана от посторонних глаз, однако на днях удивила поклонников, опубликовав снимки наследников маэстро. Подписчики обратили внимание, что сыновья растут копиями своего знаменитого отца.
«Ну вылитый отец!», «Мимика отца! Улыбка очень похожа», «И причёска такая же похоже будет», «Красивые мальчики», - написали комментаторы.
Напомним, ранее стало известно о намерении третьей жены Градского Ольги вступить в борьбу за наследство. Она подала иск на Коташенко и детей и требует половину имущества композитора. По ее мнению, ряд земельных участков и домов в Подмосковье, а также нежилые помещения в Москве должны принадлежать ей.