Коташенко впервые показала детей от Градского

Вдова композитора Александра Градского Марина Коташенко перестала скрывать младших сыновей музыканта. В своих соцсетях она опубликовала фото с детьми. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Марина долгое время скрывала Александра и Ивана от посторонних глаз, однако на днях удивила поклонников, опубликовав снимки наследников маэстро. Подписчики обратили внимание, что сыновья растут копиями своего знаменитого отца.

Напомним, ранее стало известно о намерении третьей жены Градского Ольги вступить в борьбу за наследство. Она подала иск на Коташенко и детей и требует половину имущества композитора. По ее мнению, ряд земельных участков и домов в Подмосковье, а также нежилые помещения в Москве должны принадлежать ей.