Вдова Караченцова прокомментировала отъезд Пугачевой в Израиль

Вдова артиста Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина высказалась об отъезде певицы Аллы Пугачевой в Израиль. В интервью порталу PROZVEZD она заявила, что такое решение знаменитости сильно удивило ее.

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«Странно, очень странно и для меня тоже. Алла — кумир целого поколения. Я помню, как она однажды торговала на Тверской мороженым в какой-то праздник. Она была хулиганистая, задорная. Мы часто встречались раньше, проводили время вместе. Грустно мне, что она уехала», — рассказала Поргина.

Актриса надеется на возвращение Пугачевой, однако подчеркнула, что она должна решать этот вопрос самостоятельно.

«Многие уехали. И теперь им решать, как у них с совестью, с любовью к Родине. Это вопрос частный!» — заявила Поргина.

Сама актриса заявила, что после завершения сезона в театре «Ленком» планирует уехать из Россию в Болгарию, где у Поргиной есть недвижимость. По ее словам, климат страны идеален для «восстановления мозга».