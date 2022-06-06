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52 минуты назад

Вдова Караченцова прокомментировала отъезд Пугачевой в Израиль

Елена Прошина

Вдова артиста Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина высказалась об отъезде певицы Аллы Пугачевой в Израиль. В интервью порталу PROZVEZD она заявила, что такое решение знаменитости сильно удивило ее.

Вдова Караченцова прокомментировала отъезд Пугачевой в Израиль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Странно, очень странно и для меня тоже. Алла — кумир целого поколения. Я помню, как она однажды торговала на Тверской мороженым в какой-то праздник. Она была хулиганистая, задорная. Мы часто встречались раньше, проводили время вместе. Грустно мне, что она уехала», — рассказала Поргина.

Актриса надеется на возвращение Пугачевой, однако подчеркнула, что она должна решать этот вопрос самостоятельно.

«Многие уехали. И теперь им решать, как у них с совестью, с любовью к Родине. Это вопрос частный!» — заявила Поргина.

Сама актриса заявила, что после завершения сезона в театре «Ленком» планирует уехать из Россию в Болгарию, где у Поргиной есть недвижимость. По ее словам, климат страны идеален для «восстановления мозга».

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Напомним, что Пугачева и ее супруг Максим Галкин уже больше трех месяцев находятся в Израиле, где живут в особняке брата Максима в Кесарии. Известно, что в сентябре шоумен должен отправиться в Австралию без Пугачевой, которая должна вернуться в Москву к 1 сентября — их двойняшкам Лизе и Гарри нужно идти в школу.

Шоу-бизнес,Николай Караченцов,Людмила Поргина,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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