Волочкова резко осадила Данко

Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.pro резко ответила на слова певца Данко, который заявил, что артистка «опорочила балет». Также Данко назвал Волочкову «лошадью».
«Я первой в мире из балерин создала сольный проект, концертную программу. А Данко пусть продолжает брать мастер-классы. Я сама готова ему дать мастер-класс по укорачиванию его языка», — высказалась балерина.
Также она добавила, что ранее ничего не слышала об исполнителе, и он решил «хайпануть» на имени Волочковой.
«Мне хочется ему сказать следующее: добрый человек, ты займись своей семьей! Известно, что Данко бросил жену с больным ребенком», — негодует артистка.
Она рассказала, что считает непорядочным поступок певца.
Волочкова считает, что именно она сделала балет «доступным для широких масс». Также она заявила, что подобные Данко артисты не имеют права давать оценки ее творчеству.