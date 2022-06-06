Волочкова резко осадила Данко

Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.pro резко ответила на слова певца Данко, который заявил, что артистка «опорочила балет». Также Данко назвал Волочкову «лошадью».

«Я первой в мире из балерин создала сольный проект, концертную программу. А Данко пусть продолжает брать мастер-классы. Я сама готова ему дать мастер-класс по укорачиванию его языка», — высказалась балерина.

Также она добавила, что ранее ничего не слышала об исполнителе, и он решил «хайпануть» на имени Волочковой.

«Мне хочется ему сказать следующее: добрый человек, ты займись своей семьей! Известно, что Данко бросил жену с больным ребенком», — негодует артистка.

Она рассказала, что считает непорядочным поступок певца.