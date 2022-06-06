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36 минут назад

Вдова Караченцова высказалась об отъезде Пугачевой в Израиль

Мослента

Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина в интервью порталу PROZVEZD высказалась об отъезде певицы Аллы Пугачевой в Израиль. Она сказала, что ее сильно удивило такое решение знаменитости.

Вдова Караченцова высказалась об отъезде Пугачевой в Израиль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Странно, очень странно и для меня тоже. Алла — кумир целого поколения. Я помню, как она однажды торговала на Тверской мороженым в какой-то праздник. Она была хулиганистая, задорная. Мы часто встречались раньше, проводили время вместе. Грустно мне, что она уехала», — рассказала Поргина.

Актриса надеется на возвращение Пугачевой, но считает, что этот вопрос звезда должна решать самостоятельно.

«Кто-то может уехать из России, кто-то — не может, у кого-то вообще нет денег. Многие уехали. И теперь им решать, как у них с совестью, с любовью к Родине. Это вопрос частный!» — заявила Поргина.

Вдова знаменитого актера рассказала, что после завершения сезона в театре «Ленком» планирует уехать из Россию в Болгарию. Там у Поргиной есть недвижимость, построенная в браке с Караченцовым. По ее словам, климат Болгарии идеален для «восстановления мозга».

Ранее певица Надежда Бабкина отрицательно отреагировала на отъезд Пугачевой.

«Я не понимаю, как можно получать от государства бешеную поддержку, жить здесь, а потом взять просто и плюнуть из-за границы!» — заявила артистка.

Шоу-бизнес,Николай Караченцов,Людмила Поргина,Надежда Бабкина,Алла Пугачева,
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