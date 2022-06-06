Вдова Караченцова высказалась об отъезде Пугачевой в Израиль

«Странно, очень странно и для меня тоже. Алла — кумир целого поколения. Я помню, как она однажды торговала на Тверской мороженым в какой-то праздник. Она была хулиганистая, задорная. Мы часто встречались раньше, проводили время вместе. Грустно мне, что она уехала», — рассказала Поргина.