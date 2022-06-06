Танец на шесте и образ скорпиона: Бузова показала видео с концерта

В Crocus City Hall состоялся концерт Ольги Бузовой. По данным СМИ, новое шоу обошлось артистке в десятки миллионов. Певица поразила поклонников своими нарядами, танцевальными номерами и декорациями.

В одном из номеров российская звезда предстала в образе скорпиона, в другом – станцевала у шеста. Также Бузова парила над сценой без страховки при помощи специальных подвесов.