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56 минут назад

Танец на шесте и образ скорпиона: Бузова показала видео с концерта

Александр Кузьмин

В Crocus City Hall состоялся концерт Ольги Бузовой. По данным СМИ, новое шоу обошлось артистке в десятки миллионов. Певица поразила поклонников своими нарядами, танцевальными номерами и декорациями.

Фрагменты видео с выступления популярная исполнительница опубликовала в своем личном Telegram-канале.

«Ловите кусочки видео с моего шоу “Вот она Я”», – подписала публикацию Бузова.

В одном из номеров российская звезда предстала в образе скорпиона, в другом – станцевала у шеста. Также Бузова парила над сценой без страховки при помощи специальных подвесов.

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