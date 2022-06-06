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42 минуты назад

Бузова рассказала, как получила роль в спектакле МХАТа

Елена Прошина

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, как смогла получить роль спектакле МХАТа «Чудесный грузин». Об этом она поведала в шоу «Света вокруг света», пишет «Газета.ру».

Бузова рассказала, как получила роль в спектакле МХАТа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для меня это был не хайп. Это была моя мечта. Меня пригласили играть в театре. Я исполнила свою мечту. Я никому не перешла дорогу. Получила эту роль. Меня утвердил Эдуард Бояков», — рассказала звезда.

По мнению Бузовой, она справилась со своей ролью, и зрители остались довольны. Она подчеркнула, что в постановке у нее была большая женская роль, несмотря на то, что на сцене она находилась всего 15 минут за весь спектакль.

Бузова: «Почему мужчины мне деньги не дают?»

«Сцена — это моя жизнь. Я прекрасно себя чувствую», — поделилась Ольга.

Напомним, в 2021 году Ольга Бузова сыграла в спектакле «Чудесный грузин», где предстала в образе тайной любовницы Иосифа Сталина. В ноябре 2021 года новый генеральный директор МХАТа Владимир Кехман снял с репертуара постановку, объяснив это низкими продажами билетов.

Шоу-бизнес,Эдуард Бояков,Владимир Кехман,Ольга Бузова,
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