Бузова рассказала, как получила роль в спектакле МХАТа

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, как смогла получить роль спектакле МХАТа «Чудесный грузин». Об этом она поведала в шоу «Света вокруг света», пишет «Газета.ру».

«Для меня это был не хайп. Это была моя мечта. Меня пригласили играть в театре. Я исполнила свою мечту. Я никому не перешла дорогу. Получила эту роль. Меня утвердил Эдуард Бояков », — рассказала звезда.

По мнению Бузовой, она справилась со своей ролью, и зрители остались довольны. Она подчеркнула, что в постановке у нее была большая женская роль, несмотря на то, что на сцене она находилась всего 15 минут за весь спектакль.