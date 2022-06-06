Рудковская обратилась к журналистам после новостей о госпитализации Плющенко

Продюсер Яна Рудковская обратилась к журналистам после того, как в Сети появилась новость о госпитализации ее супруга, фигуриста Евгения Плющенко. В своем Telegram-канале она упрекнула сотрудников СМИ в нежелании проверять информацию.
Рудковская подчеркнула, что в погоне за сенсацией люди «перестали даже проверять факты», а сама профессия журналиста уже потеряла свое истинное предназначение.
«У нас теперь "каждый суслик — агроном, а каждый блогер с тремя классами образования — цитируемый журналист"», — заявила продюсер.
Рудковская попросила прессу не выдумывать байки о ее супруге. При этом она не стала отрицать, что фигурист пережил сердечный приступ.
«Кризис кризисом, конечно, но мы точно на такси пока не ездим! Это уже прямо совсем смешно! Вот так вот разлетаются сплетни, и как будто случайно в разгар нашего тура по городам России! Ну вот теперь угадайте с трех раз, кому это надо?», — добавила Рудковская.
Напомним, что накануне СМИ сообщили, что фигурист почувствовал себя плохо на детском показе мод. По их информации, Плющенко добирался до больницы на такси.