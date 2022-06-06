Рудковская обратилась к журналистам после новостей о госпитализации Плющенко

«Кризис кризисом, конечно, но мы точно на такси пока не ездим! Это уже прямо совсем смешно! Вот так вот разлетаются сплетни, и как будто случайно в разгар нашего тура по городам России! Ну вот теперь угадайте с трех раз, кому это надо?», — добавила Рудковская.