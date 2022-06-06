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36 минут назад

Бузова раскрыла подробности получения роли во МХАТе

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Российская певица и актриса Ольга Бузова раскрыла подробности получения роли в Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Горького в интервью YouTube-каналу «Света вокруг света». По ее словам, на роль в постановке «Чудесный грузин» ее утвердил бывший худрук театра Эдуард Бояков.

Бузова раскрыла подробности получения роли во МХАТе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Для меня это был не хайп. Это была моя мечта. Меня пригласили играть в театре. Я исполнила свою мечту. Я никому не перешла дорогу», — рассказала артистка.

Бузова отметила, что суммарно за весь спектакль провела на сцене 15 минут. Несмотря на это, актриса считает, что ее роль была масштабной и она смогла понравиться зрителям.

«Сцена — это моя жизнь. Я прекрасно себя чувствую», — заявила Бузова.

Осенью 2021 года Бузову пригласили играть в постановке «Чудесный грузин». Бояков назвал такое решение концептуальным ходом и объяснил, что звезда справилась с задачей. Позднее театр отменил спектакль с участием певицы из-за плохих продаж билетов.

Шоу-бизнес,Эдуард Бояков,Ольга Бузова,
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