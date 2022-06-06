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16 минут назад

Охлобыстин попросил "простить" Оксану Фандеру за вывешивание флага Украины

Газета.Ruиещё 2

Актер Иван Охлобыстин заступился за супругу Филиппа Янковского актрису Оксану Фандеру, которая вывесила на своем балконе флаг Украины. Он также опубликовал в блоге фрагмент из фильма "Соловей разбойник", в котором снялся вместе с ней.

Охлобыстин попросил "простить" Фандеру за вывешивание флага Украины
Фото: ТАССТАСС

"Вы все знаете мое отношение к происходящему на Украине. В предательстве не замечен. Не трогайте Фандеру. Она очень хороший человек. Право на ошибку есть у всех", - написал актер.

31 мая уроженка Одессы Оксана Фандера опубликовала в Telegram-канале снимок своего балкона с вывешенным на нем украинским флагом.

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Она подписала снимок стихотворением и словами: "Маме - Городу О. Письмо из Грузии".

Шоу-бизнес,Оксана Фандера,Иван Охлобыстин,Филипп Янковский,
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