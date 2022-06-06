Лазарева рассказала, сколько зарабатывает в Испании

Ведущая Татьяна Лазарева несколько месяцев назад улетела в Испанию. Там артистка не раз негативно высказывалась о России. Сейчас стало известно, чем занимается знаменитость, чтобы иметь возможность оплачивать дом в курортном городке и обеспечивать младшую дочь Антонину, которая планирует учиться в Лондоне.
Однако Лазарева не собирается продавать квартиру в Москве, так как надеется когда-нибудь вернуться на родину.
«Я сама до сих пор в России хочу жить, как ни странно. Это совершенно нормально. Это твоя культура, твой язык, твой бэкграунд», — призналась звезда.
Пока муж телеведущей Михаил Шац ищет работу в Израиле, Татьяна уже нашла источник заработка.
«Здесь я провожу каждый месяц „Ужин со смыслом“. Это такая вечеринка, которую я придумала и делаю с 2017 года. Люди приходят, платят за билеты, я подготавливаю вопросы. У меня есть человек, который придумывает вопросы, я их редактирую. Я примерно представляю круг людей, которые здесь собираются. Раз в месяц такую штуку провожу. Зарабатываю две-три тысячи евро», — рассказала Лазарева.
Также знаменитость получает прибыль от вкладов, которые она сделала, получив деньги от рекламных кампаний.
«Отдала эти деньги в рост. И у меня сейчас капает тыщенка-полторы. Я это все откладываю», — подчеркнула ведущая в разговоре с Ириной Шихман.