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41 минуту назад

Лазарева рассказала, чем и сколько зарабатывает в Испании

WomanHit.ruиещё 1

Ведущая Татьяна Лазарева несколько месяцев назад улетела в Испанию. Там артистка не раз негативно высказывалась о России. Сейчас стало известно, чем занимается знаменитость, чтобы иметь возможность оплачивать дом в курортном городке и обеспечивать младшую дочь Антонину, которая планирует учиться в Лондоне.

Лазарева рассказала, сколько зарабатывает в Испании
Фото: соцсетисоцсети

Однако Лазарева не собирается продавать квартиру в Москве, так как надеется когда-нибудь вернуться на родину.

«Я сама до сих пор в России хочу жить, как ни странно. Это совершенно нормально. Это твоя культура, твой язык, твой бэкграунд», — призналась звезда.

Пока муж телеведущей Михаил Шац ищет работу в Израиле, Татьяна уже нашла источник заработка.

«Здесь я провожу каждый месяц „Ужин со смыслом“. Это такая вечеринка, которую я придумала и делаю с 2017 года. Люди приходят, платят за билеты, я подготавливаю вопросы. У меня есть человек, который придумывает вопросы, я их редактирую. Я примерно представляю круг людей, которые здесь собираются. Раз в месяц такую штуку провожу. Зарабатываю две-три тысячи евро», — рассказала Лазарева.

Также знаменитость получает прибыль от вкладов, которые она сделала, получив деньги от рекламных кампаний.

«Отдала эти деньги в рост. И у меня сейчас капает тыщенка-полторы. Я это все откладываю», — подчеркнула ведущая в разговоре с Ириной Шихман.

Шоу-бизнес,Татьяна Лазарева,Михаил Шац,
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