Лазарева рассказала, сколько зарабатывает в Испании

«Здесь я провожу каждый месяц „Ужин со смыслом“. Это такая вечеринка, которую я придумала и делаю с 2017 года. Люди приходят, платят за билеты, я подготавливаю вопросы. У меня есть человек, который придумывает вопросы, я их редактирую. Я примерно представляю круг людей, которые здесь собираются. Раз в месяц такую штуку провожу. Зарабатываю две-три тысячи евро», — рассказала Лазарева.