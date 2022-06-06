Следовало держать язык за зубами: что ждет Пугачеву и Галкина

Знаменитая чета через пару месяцев, возможно, приедет домой в Подмосковье. Как Аллу Пугачеву и Максима Галкина встретят на родине?

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Алла Пугачева и Максим Галкин сейчас в Израиле. Россию певица и юморист покинули в феврале, после старта спецоперации по освобождению Донбасса. Супруг вокалистки публично выступил против действий российских военных и решения руководства страны. Позиция Галкина по украинскому вопросу не нашла поддержки у части россиян. Максима окрестили клеветником, который распространяет ложные данные о российской армии.

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Алла Пугачева ситуацию в Незалежной не комментирует, но, по слухам, с мужем она солидарна. Впрочем, оставаться на ПМЖ в Израиле Примадонна отечественной эстрады не собирается. К сентябрю звезда вместе с детьми приедет в Россию – наследники артистки пойдут в школу на родине. Вернется ли Максим – точно неизвестно. Артист сейчас в опале. Осудив спецоперацию, комик лишился всех рекламных катарактов и места на телевидении. Сейчас шоумен зарабатывает за рубежом. В Тель-Авиве, надо сказать, его концерт прошел на ура.

Композитор и продюсер Александр Добронравов считает, что Алла Пугачева и Максим Галкин в итоге вернутся в любимую деревню Грязь и заживут по-прежнему. Автор хитов «Как упоительны в России вечера», «Одинокая волчица» и «Безнадега» уверен, что на родине Галкину на самом деле ничего не угрожает.

«Будут какие-то трудности, снимут концерт, может, какая-нибудь администрация скажет: «Нет, у нас люди не пойдут». Знаете, регионы разные: центральные более лояльные, любят Макса и таким. В этом, кстати, тоже его талант», — рассудил Добронравов.