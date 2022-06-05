Борисова собирается отправить дочь учиться в Южную Корею

У Даны Борисовой сложные отношения с единственной дочерью Полиной. Сейчас вроде бы установилось хрупкое равновесие и Дана очень старается, чтобы установившееся взаимопонимание не разрушилось. Ее дочь хочет переехать в Южную Корею, и Борисова поддерживает мечту наследницы, - пишет Экспресс Газета.
«Она очень любит Корею. Давно увлекается этой страной. У нее внешность, как у корейской девочки. Она говорит: „Мама, я уеду туда, буду там работать. Получу образование“. Мне очень симпатична эта страна. Я ее поддерживаю. Почему бы и нет!» - сказала телеведущая в беседе с журналистами программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Финансовую сторону вопроса Дана перекладывает на отца Полины. У самой телеведущей сейчас не слишком удачная пора. Предложений по работе все меньше. Так что, по мнению Борисовой, предпринимателю Максиму Аксенову придется раскошелиться.
«Она что, поедет в Корею без юаня в кармане, что ли?», — сказала Борисова, почему-то перепутав название валюты страны. Там в ходу корейский вон.
Ранее телеведущая Дана Борисова записала видеообращение, в котором рассказала о финансовых трудностях из-за отсутствия съемок. Она призналась, что в момент отчаяния ее спасло ток-шоу «Пусть говорят», на которое ее недавно пригласили.