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1 час назад

Борисова собирается отправить дочь учиться в Южную Корею

Ирина Лебедева

У Даны Борисовой сложные отношения с единственной дочерью Полиной. Сейчас вроде бы установилось хрупкое равновесие и Дана очень старается, чтобы установившееся взаимопонимание не разрушилось. Ее дочь хочет переехать в Южную Корею, и Борисова поддерживает мечту наследницы, - пишет Экспресс Газета.

Борисова собирается отправить дочь учиться в Южную Корею
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Она очень любит Корею. Давно увлекается этой страной. У нее внешность, как у корейской девочки. Она говорит: „Мама, я уеду туда, буду там работать. Получу образование“. Мне очень симпатична эта страна. Я ее поддерживаю. Почему бы и нет!» - сказала телеведущая в беседе с журналистами программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Финансовую сторону вопроса Дана перекладывает на отца Полины. У самой телеведущей сейчас не слишком удачная пора. Предложений по работе все меньше. Так что, по мнению Борисовой, предпринимателю Максиму Аксенову придется раскошелиться.

«Она что, поедет в Корею без юаня в кармане, что ли?», — сказала Борисова, почему-то перепутав название валюты страны. Там в ходу корейский вон.

Ранее телеведущая Дана Борисова записала видеообращение, в котором рассказала о финансовых трудностях из-за отсутствия съемок. Она призналась, что в момент отчаяния ее спасло ток-шоу «Пусть говорят», на которое ее недавно пригласили.

Шоу-бизнес,Максим Аксенов,Дана Борисова,
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