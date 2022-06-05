Борисова собирается отправить дочь учиться в Южную Корею

«Она очень любит Корею. Давно увлекается этой страной. У нее внешность, как у корейской девочки. Она говорит: „Мама, я уеду туда, буду там работать. Получу образование“. Мне очень симпатична эта страна. Я ее поддерживаю. Почему бы и нет!» - сказала телеведущая в беседе с журналистами программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.