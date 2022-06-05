Тодоренко объяснила, почему уехала на Бали

Телеведущая Регина Тодоренко улетела на остров-курорт – Бали уже на последних месяцах беременности. Звезда некоторое время хранила молчание, но все-таки решила объяснить свое бегство из России.
Как оказалось, Регина в данной ситуации ни о какой политике не думала, исключительно заботилась о здоровье своем и будущего малыша, которого она хочет родить в комфортных условиях, - рассказывает 5 Канал.
«Мы все в ожидании нового человека! Очень хотим встретиться. Делаем с мужем все возможное, чтобы наше первое свидание прошло мягко и спокойно. Наверняка у каждого на земле есть свое место силы. Для меня это остров Бали», — сообщила Тодоренко в микроблоге.
По словам телеведущей, сейчас она чувствует себя умиротворенной и спокойной, плавает, медитирует, занимается йогой.
«Сейчас самая важная задача — сберечь и вырастить жизнь внутри меня», — уверена будущая мама.
В марте Тодоренко сообщила, что ждет второго ребенка. Ведущая и ее муж, певец Влад Топалов воспитывают трехлетнего сына.