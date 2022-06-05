Тодоренко объяснила, почему уехала на Бали

«Мы все в ожидании нового человека! Очень хотим встретиться. Делаем с мужем все возможное, чтобы наше первое свидание прошло мягко и спокойно. Наверняка у каждого на земле есть свое место силы. Для меня это остров Бали», — сообщила Тодоренко в микроблоге.