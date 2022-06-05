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49 минут назад

Тодоренко объяснила, почему уехала на Бали

Ирина Лебедева

Телеведущая Регина Тодоренко улетела на остров-курорт – Бали уже на последних месяцах беременности. Звезда некоторое время хранила молчание, но все-таки решила объяснить свое бегство из России.

Тодоренко объяснила, почему уехала на Бали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как оказалось, Регина в данной ситуации ни о какой политике не думала, исключительно заботилась о здоровье своем и будущего малыша, которого она хочет родить в комфортных условиях, - рассказывает 5 Канал.

«Мы все в ожидании нового человека! Очень хотим встретиться. Делаем с мужем все возможное, чтобы наше первое свидание прошло мягко и спокойно. Наверняка у каждого на земле есть свое место силы. Для меня это остров Бали», — сообщила Тодоренко в микроблоге.

По словам телеведущей, сейчас она чувствует себя умиротворенной и спокойной, плавает, медитирует, занимается йогой.

«Сейчас самая важная задача — сберечь и вырастить жизнь внутри меня», — уверена будущая мама.

В марте Тодоренко сообщила, что ждет второго ребенка. Ведущая и ее муж, певец Влад Топалов воспитывают трехлетнего сына.

Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,Влад Топалов,
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