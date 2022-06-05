Миро о бывшей жене Лепса: «Превратилась чуть ли не в девочку»

Публика заметила, что бывшая супруга Григория Лепса Анна Шаплыкова удивительно помолодела и похорошела. Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала в своем ЖЖ этот нетривиальный факт.
Миро считает, что женщина сбросила с себя ярмо переживаний из-за поведения супруга и теперь буквально порхает из-за прекрасного внутреннего состояния.
«За каких-то полгода после развода превратилась из возрастной женщины чуть ли не в девочку.
Какая косметическая процедура могла бы дать подобный эффект? А дело тут не в косметологии, а во внутренних ощущениях. Если человеку хорошо, то и выглядит он прекрасно.
Ты выглядишь так, как себя ощущаешь. Когда ты счастлива, то свет изнутри прорывается и наружу», - отметила Миро.
К сожалению, продолжила блогер, большинство женщин после развода впадают в уныние и, наоборот, вы глядят очень плохо и резко стареют.
Недавно телеведущая Ксения Собчак в эфире Первого канала рассказала о личной жизни Григория Лепса, который в конце прошлого года развелся с женой. Вопрос о статусе артиста в настоящее время Собчак задал Иван Ургант.
Телеведущая предложила рассказать тайну об отношениях Лепса Урганту на ушко, однако секрет не удалось утаить от зрителей, так как имя спутницы Лепса Собчак назвала с включенным микрофоном. По ее словам, музыкант состоит в отношениях с ведущей Юлией Барановской.