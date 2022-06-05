Миро о бывшей жене Лепса: «Превратилась чуть ли не в девочку»

Публика заметила, что бывшая супруга Григория Лепса Анна Шаплыкова удивительно помолодела и похорошела. Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала в своем ЖЖ этот нетривиальный факт.

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Миро считает, что женщина сбросила с себя ярмо переживаний из-за поведения супруга и теперь буквально порхает из-за прекрасного внутреннего состояния.

«За каких-то полгода после развода превратилась из возрастной женщины чуть ли не в девочку.

Какая косметическая процедура могла бы дать подобный эффект? А дело тут не в косметологии, а во внутренних ощущениях. Если человеку хорошо, то и выглядит он прекрасно.

Ты выглядишь так, как себя ощущаешь. Когда ты счастлива, то свет изнутри прорывается и наружу», - отметила Миро.

К сожалению, продолжила блогер, большинство женщин после развода впадают в уныние и, наоборот, вы глядят очень плохо и резко стареют.

Недавно телеведущая Ксения Собчак в эфире Первого канала рассказала о личной жизни Григория Лепса, который в конце прошлого года развелся с женой. Вопрос о статусе артиста в настоящее время Собчак задал Иван Ургант.