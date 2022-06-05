Плющенко попал в больницу с сердечным приступом

Окружающие заметили, что спортсмен очень сильно изменился в лице, побледнел, и, не дожидаясь, пока приедут врачи, Плющенко отправили в больницу на такси. Позднее Яна Рудковская подтвердила, что ее супруга подвело сердце, - сообщила teleprogramma.pro.