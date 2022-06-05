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1 час назад

Плющенко попал в больницу с сердечным приступом

Ирина Лебедева

Евгений Плющенко перенес сердечный приступ. Двукратному олимпийском чемпиону по фигурному катанию стала плохо на показе детской моды.

Плющенко попал в больницу с сердечным приступом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Окружающие заметили, что спортсмен очень сильно изменился в лице, побледнел, и, не дожидаясь, пока приедут врачи, Плющенко отправили в больницу на такси. Позднее Яна Рудковская подтвердила, что ее супруга подвело сердце, - сообщила teleprogramma.pro.

«Яна загоняла всех своих мужиков», — прокомментировал это неприятное событие певец Николай Басков.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Евгений Плющенко анонсировал первую часть летнего гастрольного тура своего ледового шоу «Союз Чемпионов».

Шоу-бизнес,Яна Рудковская,Николай Басков,Евгений Плющенко,
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