Плющенко попал в больницу с сердечным приступом

Евгений Плющенко перенес сердечный приступ. Двукратному олимпийском чемпиону по фигурному катанию стала плохо на показе детской моды.
Окружающие заметили, что спортсмен очень сильно изменился в лице, побледнел, и, не дожидаясь, пока приедут врачи, Плющенко отправили в больницу на такси. Позднее Яна Рудковская подтвердила, что ее супруга подвело сердце, - сообщила teleprogramma.pro.
«Яна загоняла всех своих мужиков», — прокомментировал это неприятное событие певец Николай Басков.
Ранее двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Евгений Плющенко анонсировал первую часть летнего гастрольного тура своего ледового шоу «Союз Чемпионов».