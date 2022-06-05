Басков нашел альтернативу ботоксу

«Я против ботокса. Разговаривал с профессором, работающим в этой сфере, и он сказал, что если люди думают о сохранении своих сосудов после 50 лет, то должны учесть: ботокс воздействует на сосуды, и потом происходят проблемы», - объяснил певец.