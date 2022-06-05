Басков нашел альтернативу ботоксу

Николай Басков, как оказалось. – яростный противник уколов ботокса. И поклонник альтернативной медицины.
«Я против ботокса. Разговаривал с профессором, работающим в этой сфере, и он сказал, что если люди думают о сохранении своих сосудов после 50 лет, то должны учесть: ботокс воздействует на сосуды, и потом происходят проблемы», - объяснил певец.
А прекрасно выглядеть безо всяких уколов, по словам Баскова, ему помогает гирудотерапия. Попросту – укусы пиявок, - информирует Экспресс Газета.
«Пиявки - шикарное средство, я давно делаю и совершенно не стесняюсь. У многих людей, которые переболели тем же ковидом, сгущается кровь, появляется тромбоз. И они ищут альтернативу таблеткам. Пиявки - замечательная медицинская процедура, разжижающая кровь. Они впрыскивают более 17 микроэлементов, которых нет больше нигде в природе!» - музыкант уверен в чудодейственных качествах кровососов.
У Николая Баскова большие творческие планы. Помимо концертной деятельности, певец мечтает открыть собственную киностудию. У него уже есть проект, в котором он хочет лично сыграть главную роль. Далее в его мечтах – создать ремейк голливудской картины «В джазе только девушки».