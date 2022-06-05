«Я все молитвы вспомнила»: Ивлеева о ЧП в самолете

Самолет, в котором летела Настя Ивлеева, попал в песчаную бурю. Звезда чрезвычайно перепугалась.

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«Мы тридцать минут кружили по этой песчаной буре вокруг своей оси. Нас просто мотыляло, подбрасывало. Мы офигели все. Знаете, что самое интересное? Я сначала молилась, вообще все молитвы вспомнила, какие смогла, просто просила бога подарить мне жизнь, сохранить ее», — рассказала телеведущая.

Ивлева стала думать о жизни, вспоминать, что хорошего она успела сделать в жизни. И пришла к неутешительному выводу: ничего. Обрадовалась только тому, что у нее нет детей и мужа – в случае ее смерти осиротели бы только мама и доберман Юра.Об этом пишет «Радио КП».

Борт благополучно пережил неприятное приключение и доставил пассажиров в аэропорт назначения. Успокоившаяся Настя написала в Телеграм-канале, что ей нравится такая жизнь, полная опасных приключений.

Настя Ивлеева сообщила, что станет героиней нового шоу на телеканале «Пятница». Разведенная звезда будет выбирать себе нового супруга.

Подписчицы захотели выяснить, в чем отличие «Сердца Ивлеевой» от «Холостяка» и «Замуж за Бузову». Все равно все пары, образовавшиеся в процессе шоу, распадаются.