В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
55 минут назад

«По крайней мере, двоих я знаю точно»: Алибасов о внебрачных детях

Бари Алибасов раньше постоянно ездил со своей группой «На-На» по всей России. Артистов встречали толпы поклонниц, многие из которых стремились познакомиться с музыкантами поближе.

«По крайней мере, двоих я знаю точно»: Алибасов о внебрачных детях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как итог – возникали кратковременные романы, от которых, не исключено, потом родились дети. Впрочем, этой темой продюсер никогда особо не заморачивался, и судьбой внебрачных отпрысков не интересовался. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

«Приехали, отработали свои пять-шесть дней гастролей... И сколько там детей появилось? Да Бог его знает. Но по крайней мере, двоих я знаю точно: девочки потом мне показали, что получилось. На меня похожи — чуркообразные», - вспоминает Бари Каримович.

Продюсер признался, что не запрещал развлекаться и артистам из группы «На-На». Он разрешал им приводить девушек в гостиницы, хотя по закону этого было делать нельзя.

Бари Алибасов рассказал, что совсем недавно даже не знал размера своей пенсии. Как пишет «Комсомольская Правда», продюсера «кормит» его группа «На-на», и живет он на доходы от ее гастролей.

Шоу-бизнес,Бари Алибасов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители