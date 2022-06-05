«По крайней мере, двоих я знаю точно»: Алибасов о внебрачных детях

Бари Алибасов раньше постоянно ездил со своей группой «На-На» по всей России. Артистов встречали толпы поклонниц, многие из которых стремились познакомиться с музыкантами поближе.

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Как итог – возникали кратковременные романы, от которых, не исключено, потом родились дети. Впрочем, этой темой продюсер никогда особо не заморачивался, и судьбой внебрачных отпрысков не интересовался. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

«Приехали, отработали свои пять-шесть дней гастролей... И сколько там детей появилось? Да Бог его знает. Но по крайней мере, двоих я знаю точно: девочки потом мне показали, что получилось. На меня похожи — чуркообразные», - вспоминает Бари Каримович.

Продюсер признался, что не запрещал развлекаться и артистам из группы «На-На». Он разрешал им приводить девушек в гостиницы, хотя по закону этого было делать нельзя.