Бузова: «Почему мужчины мне деньги не дают?»

Ольга Бузова считает, что с ней, видимо, «что-то не так», поскольку ни один мужчина, по ее мнению, не пытался ее содержать, или, хотя бы давать деньги «просто так». Об этом она рассказала в интервью для шоу «Света вокруг Света».
«Мне ни один мужчина не давал деньги. Из серии „вот — хочешь, купи себе что-нибудь“ или „дорогая, вот тебе на расходы“. Может, со мной что-то не так. Я пытаюсь понять, потому что всех обеспечивают, а меня не обеспечивают. Почему я должна просить? Хотя просить тоже не буду. У меня есть возможности, я сама могу за все заплатить. Почему мужчины мне деньги не дают в отношениях?» - недоумевает телеведущая.
Свои собственные немалые доходы у певицы уходят на поддержку личных творческих проектов и на помощь близким людям. Об этом пишет 5 Канал.
«У меня до сих пор нет шубы из рыси, у меня нет сумки Birkin. Мне хочется, но такие суммы в два-три миллиона я вкладываю в творчество, в бизнес, либо откладываю для семьи, родителей, для друзей. Грубо говоря, телефон стоит 150 тысяч — мне себе новый жалко покупать. А, например, сестре — пожалуйста», - призналась звезда.
Ранее Ольга Бузова попробовала себя в роли театральной актрисы. Бузова сыграла роль шпионки Беллы Шанталь в спектакле МХАТа имени Горького «Чудесный грузин» о молодых годах Иосифа Сталина. Опубликованные в интернете фрагменты ее выступления вызвали широкий резонанс у профессионального сообщества.