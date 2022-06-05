Бузова: «Почему мужчины мне деньги не дают?»

«Мне ни один мужчина не давал деньги. Из серии „вот — хочешь, купи себе что-нибудь“ или „дорогая, вот тебе на расходы“. Может, со мной что-то не так. Я пытаюсь понять, потому что всех обеспечивают, а меня не обеспечивают. Почему я должна просить? Хотя просить тоже не буду. У меня есть возможности, я сама могу за все заплатить. Почему мужчины мне деньги не дают в отношениях?» - недоумевает телеведущая.