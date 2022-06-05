Дочь Якубовича поет в московском баре

«Он давал послушать мои песни Игорю Крутому, с которым он хорошо знаком. Он послушал песни, сказал, что ему очень нравится, что замечательно, но это не коммерция, на этом не получится зарабатывать деньги. Да я и не пишу песни для того, чтобы на них зарабатывать», - рассказала Варвара.