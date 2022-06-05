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43 минуты назад

Дочь Якубовича поет в московском баре

Ирина Лебедева

Дочь Леонида Якубовича Варвара была гостьей телепрограммы «Ты не поверишь!» на НТВ. Девушка рассказала, что выступает с песнями собственного сочинения в одном из баров в центре столицы. Там девушку знают под псевдонимом Барбара Видо, - пишет «Радио КП».

Дочь Якубовича поет в московском баре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Варвара призналась, что музыкальное творчество не приносит ей доходов. Напротив, на запись песен и съемку клипов она тратит деньги, которые зарабатывает, трудясь в отделе рекламы.

Леонид Якубович протекции дочери не составляет. Лишь однажды он обратился к Игорю Крутому за советом.

«Он давал послушать мои песни Игорю Крутому, с которым он хорошо знаком. Он послушал песни, сказал, что ему очень нравится, что замечательно, но это не коммерция, на этом не получится зарабатывать деньги. Да я и не пишу песни для того, чтобы на них зарабатывать», - рассказала Варвара.

Леонид Якубович во второй раз стал отцом в зрелом возрасте. Когда у него с третьей женой Мариной родилась Варвара, телеведущему было уже 53 года, а супруге — 35.

С детства Варя занималась верховой ездой, танцами и рисованием, изучала иностранные языки. После школы Варвара поступила на факультет журналистики МГИМО. И, хотя девочка росла в известной и обеспеченной семье, она не стала «золотым ребенком» в привычном понимании.

Шоу-бизнес,Леонид Якубович,МГИМО,
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