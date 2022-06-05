Дочь Якубовича поет в московском баре

Дочь Леонида Якубовича Варвара была гостьей телепрограммы «Ты не поверишь!» на НТВ. Девушка рассказала, что выступает с песнями собственного сочинения в одном из баров в центре столицы. Там девушку знают под псевдонимом Барбара Видо, - пишет «Радио КП».
Варвара призналась, что музыкальное творчество не приносит ей доходов. Напротив, на запись песен и съемку клипов она тратит деньги, которые зарабатывает, трудясь в отделе рекламы.
Леонид Якубович протекции дочери не составляет. Лишь однажды он обратился к Игорю Крутому за советом.
«Он давал послушать мои песни Игорю Крутому, с которым он хорошо знаком. Он послушал песни, сказал, что ему очень нравится, что замечательно, но это не коммерция, на этом не получится зарабатывать деньги. Да я и не пишу песни для того, чтобы на них зарабатывать», - рассказала Варвара.
Леонид Якубович во второй раз стал отцом в зрелом возрасте. Когда у него с третьей женой Мариной родилась Варвара, телеведущему было уже 53 года, а супруге — 35.
С детства Варя занималась верховой ездой, танцами и рисованием, изучала иностранные языки. После школы Варвара поступила на факультет журналистики МГИМО. И, хотя девочка росла в известной и обеспеченной семье, она не стала «золотым ребенком» в привычном понимании.