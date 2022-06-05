Свадьба Прилучного оказалась пиар-историей

В российском сегменте интернета пользователи последние недели активно обсуждали неожиданную тайную свадьбу актеров Павла Прилучного и Зепюр Брунян. Шокированные поклонники делились своими соображениями на фоне того, что пара вовсю выкладывала в интернет совместные фотографии и публиковала признания в любви.

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И вот в микроблоге девушки, наконец, был опубликован пост, расставивший все точки над «i». Как оказалось, актеры дурачили публику, все это было просто съемочным проектом.

«Крайний съемочный день закончен. Всем спасибо! Павел Прилучный — замечательный партнер. Отдельное спасибо за подписчиков», — иронично написала 26-летняя актриса.

Поклонники были огорчены таким циничным способом пиара, о чем свидетельствуют многочисленные гневные комментарии в социальной сети, - рассказывает СтарХит.