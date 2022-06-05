Нетребко: «Люди думают, что я предала свою родину»

Анна Нетребко дала интервью австрийскому изданию Zeit. В частности, оперная дива огорчена тем, что в России многие сочли ее предательницей после того, как она осудила спецоперацию на Украине.

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В свое время певица долго отмалчивалась по этому поводу, но в итоге все-таки высказала свое мнение. Теперь ей приходится жить в той ситуации, которая сложилась, и даже отменять выступления на родине. Так, Нетребко не будет петь на «Белых ночах» в Санкт-Петербурге, - пишет teleprogramma.pro.

«В России люди уже злятся на то, что я вообще что-то сказала против. Люди думают, что я предала свою родину», - сообщила Анна.

Тем не менее, звезда надеется, что пройдет некоторое время и люди поймут, что она вовсе не предательница. Анна не теряет надежды, что сможет приехать в Россию, навестить родной Краснодар и выступать перед российской публикой.

По словам артистки, европейские журналисты часто пытаются на нее давить, чтобы добиться негативных высказываний в адрес русских.