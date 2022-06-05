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32 минуты назад

Нетребко: «Люди думают, что я предала свою родину»

Ирина Лебедева

Анна Нетребко дала интервью австрийскому изданию Zeit. В частности, оперная дива огорчена тем, что в России многие сочли ее предательницей после того, как она осудила спецоперацию на Украине.

Нетребко: «Люди думают, что я предала свою родину»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В свое время певица долго отмалчивалась по этому поводу, но в итоге все-таки высказала свое мнение. Теперь ей приходится жить в той ситуации, которая сложилась, и даже отменять выступления на родине. Так, Нетребко не будет петь на «Белых ночах» в Санкт-Петербурге, - пишет teleprogramma.pro.

«В России люди уже злятся на то, что я вообще что-то сказала против. Люди думают, что я предала свою родину», - сообщила Анна.

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Тем не менее, звезда надеется, что пройдет некоторое время и люди поймут, что она вовсе не предательница. Анна не теряет надежды, что сможет приехать в Россию, навестить родной Краснодар и выступать перед российской публикой.

По словам артистки, европейские журналисты часто пытаются на нее давить, чтобы добиться негативных высказываний в адрес русских.

«Недавно я выступала в Париже и Милане с произведениями Чайковского и Рахманинова. И то, и другое не имеет никакого отношения к нынешней ситуации. Моя миссия в том, чтобы бороться с русофобией, выступая на сцене, в том числе и в русском репертуаре, что иногда нежелательно сейчас», — заявила Нетребко.

Шоу-бизнес,Анна Нетребко,
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