В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
37 минут назад

«Дорн, верни деньги!»: продюсер вспомнила скандалы на концерте певца

Ирина Лебедева

Олеся Сазыкина в новогодний период организовывала в Москве концерт Ивана Дорна. Как вспоминает продюсер, клиент оказался на редкость скандальным.

«Дорн, верни деньги!»: продюсер вспомнила скандалы на концерте певца
Фото: ВКонтактеВКонтакте

Началось с того, что Иван потребовал украсить номер воздушными шарами цвета украинского флаге. Затем - дать ему возможность послушать речь президента Украины.

При том, что был заявлен концерт и столик в отеле стоил 150 тысяч рублей, вышедший к публике Дорн 20 минут не пел, а читал стихи. Кое-кто из публики просто покинул зал. А через две недели менеджер певца потребовал от организаторов доплату за якобы созданные невыносимые условия, - пишет ФАН.

«Их не устроило, как висели шарики, потом было не то полотенце на площадке, ему не оказали внимание, какой-то ад он устраивал. А сейчас Ваня Дорн, сидя у себя там на Украине, начинает хаять наш народ. Так вот, Ваня Дорн, верни деньги!» — заявила Сазыкина.

Некоторое время назад Иван Дорн объявил о запрещении слушателям из России своих композиций, размещенных в популярных стриминговых сервисах. Некоторые из них и мини-альбом «Три хороших песни» были изъяты из «Яндекс.Музыки» и Spotify. Также лейбл музыканта Masterskaya прекратил сотрудничество с российскими артистами.

Музыканту запрещен въезд в Россию на ближайшие 50 лет из-за его высказываний по поводу спецоперации на Украине.

Шоу-бизнес,Олеся Сазыкина,Иван Дорн,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители