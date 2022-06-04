«Дорн, верни деньги!»: продюсер вспомнила скандалы на концерте певца

Олеся Сазыкина в новогодний период организовывала в Москве концерт Ивана Дорна. Как вспоминает продюсер, клиент оказался на редкость скандальным.

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Началось с того, что Иван потребовал украсить номер воздушными шарами цвета украинского флаге. Затем - дать ему возможность послушать речь президента Украины.

При том, что был заявлен концерт и столик в отеле стоил 150 тысяч рублей, вышедший к публике Дорн 20 минут не пел, а читал стихи. Кое-кто из публики просто покинул зал. А через две недели менеджер певца потребовал от организаторов доплату за якобы созданные невыносимые условия, - пишет ФАН.

«Их не устроило, как висели шарики, потом было не то полотенце на площадке, ему не оказали внимание, какой-то ад он устраивал. А сейчас Ваня Дорн, сидя у себя там на Украине, начинает хаять наш народ. Так вот, Ваня Дорн, верни деньги!» — заявила Сазыкина.

Некоторое время назад Иван Дорн объявил о запрещении слушателям из России своих композиций, размещенных в популярных стриминговых сервисах. Некоторые из них и мини-альбом «Три хороших песни» были изъяты из «Яндекс.Музыки» и Spotify. Также лейбл музыканта Masterskaya прекратил сотрудничество с российскими артистами.