Боня предрекла провал концертам Барских

Виктория Боня считает, что россияне и выходцы из России, живущие за рубежом, проигнорируют выступления Макса Барских из-за его оскорбительных высказываний.

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Музыкант в начале марта разорвал все контракты с российскими компаниями и закрыл для российских слушателей доступ к своим трекам. Отменил певец и концерты, причем деньги за билеты возвращать не стал.

Позднее в Youtube-интервью Барских заявил, что у него всегда была в приоритете человечность. По этой причине, он не будет против, если среди его аудитории на предстоящем концерте в Германии будут российские граждане, - рассказывает Газета.ру.

В последних числах мая было замечено, что доступ к песням Барских открылся. Тогда пользователи сети решили, что без слушателей из России доход Макса катастрофически упал.

«И полтора месяца не прошло, как риторика Макса Барских сменилась. Билеты сами себя не продадут. Только очень сомнительно, что кто-то из диаспоры пойдет на него после всего сказанного. Как считаете?», - обратилась Виктория к своим подписчиками в микроблоге.