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1 час назад

Проклова о своих романах: «Я та еще затейница»

Ирина Лебедева

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова поделилась воспоминаниями о своих любовных связях. Звезда призналась, что у нее было много ярких романов. Как утверждает Проклова, ее благосклонности добивались Михай Волонтир, Андрей Миронов и Олег Янковский. По словам актрисы, Янковский ради нее собирался расстаться со своей супругой.

Проклова о своих романах: «Я та еще затейница»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Проклова заявила, что некоторых своих мужчин соблазнила она сама, - пишет портал slovodel.com.

«Ну, вот прям такая я... Все меня совращают, а я не устаю… Да неправда это! Я та еще затейница… Могу позволить сделать так, а почему нет?» — поделилась артистка в фильме «Марк Рудинштейн. Король компромата».

Несколько лет назад исполнительница роли Герды потрясла публику заявлением о романах со знаменитыми коллегами, которые на момент описываемых событий были женаты, а ко времени рассказа Прокловой – покойны.

Казалось бы, на этом артистка могла остановиться, но в прошлом году Елена Игоревна представила рассказ о травматическом опыте, пережитом в детстве и ранней юности. Актриса заявила, что в детстве к ней приставал второй режиссер, а с 15 до 18 лет развращал некий именитый артист.

Некоторые комментаторы попытались связать эти два рассказа и выдвинули предположение о том, что история выглядит так, будто знаменитые коллеги якобы развращали Проклову.

Шоу-бизнес,Михай Волонтир,Марк Рудинштейн,Олег Янковский,Елена Проклова,Андрей Миронов,
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