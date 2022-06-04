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1 час назад

Участница «Евровидения» назвала причину отъезда из России

Мослента

Представлявшая Россию на «Евровидении-2021» певица Манижа назвала причину своего отъезда из страны. Ее процитировал «Коммерсантъ».

По словам артистки, в настоящий момент она находится в Париже, где ухаживает за попавшей в серьезную аварию сестрой. Манижа отметила, что ее родственница, давно проживающая во Франции, сильно не пострадала.

Участница популярного конкурса подчеркнула, что в настоящий момент ее постоянным местом жительства является Москва. В то же время она назвала себя человеком мира.

«Моя музыка мультинациональна, мультиязычна. Для меня очень важно продолжать двигаться в этом направлении. Я не загадываю, где именно буду жить и работать», — заявила Манижа.

Ранее бодибилдер, певец и стриптизер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, высказался об уехавших за границу российских звездах.

Шоу-бизнес,Видео,Сергей Глушко,Коммерсант,
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