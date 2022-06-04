Манижа планирует «помогать людям помогающих профессий»

«…мы дали немало концертов (и продолжаем давать) для волонтеров, врачей различных фондов, которые сейчас из-за экономической блокады столкнулись с большим количеством проблем. Многие фонды, к сожалению, закрываются. И первое, что мы почувствовали с командой, — что хотим помогать людям помогающих профессий. Вдохновлять их на то, чтобы они продолжали свою работу.