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40 минут назад

Манижа планирует «помогать людям помогающих профессий»

Ирина Лебедева

Сейчас Манижа находится во Франции – ее сестра, которая давно живет там, попала в серьезную аварию, но, к счастью, сильно не пострадала. Певица прилетела на помощь близкому человеку, но уже скоро планирует вернуться в Россию. Об этом пишет «Коммерсант».

Манижа планирует «помогать людям помогающих профессий»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«…мы дали немало концертов (и продолжаем давать) для волонтеров, врачей различных фондов, которые сейчас из-за экономической блокады столкнулись с большим количеством проблем. Многие фонды, к сожалению, закрываются. И первое, что мы почувствовали с командой, — что хотим помогать людям помогающих профессий. Вдохновлять их на то, чтобы они продолжали свою работу.

«Вера», «Ночлежка», «Дом с маяком», сейчас будет концерт для «Хрупких людей», также в Санкт-Петербурге открылось фантастическое место — оно называется «Нормальное место», и мы будем выступать перед всеми, кто работал над этим проектом», - сказала Манижа.

Певица собирается в Россию, в Санкт-Петербург.

«Очень хочу доехать до фонда «Антон тут рядом и тоже сделать концерт».

В 2019 году певица запустила целую социальную кампанию на тему домашнего насилия. Она выпустила клип на песню "Мама" и разработала приложение SilSila, которое помогает жертвам домашнего насилия с помощью тревожной кнопки и адресов ближайших кризисных центров.

Шоу-бизнес,Коммерсант,
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