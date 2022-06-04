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14 минут назад

Во время выступления Певцова в колонии осыпался потолок

Ирина Лебедева

Дмитрий Певцов выступал в исправительной колонии для осужденных женщин в подмосковном Можайске. Актер исполнял песню «Город, которого нет», и в этот момент с потолка отвалился кусок штукатурки и упал за его спиной. Как пишет издание «Подъем», слушатели усмотрели в этом особый знак.

В УФСИН по области «Подъёму» сообщили, что все оперативно отремонтировали.

«Там упал маленький кусочек известки. Команда Певцова привезла профессиональное оборудование, и когда он взял верхнюю ноту, пошли вибрации. Кусочек осыпался на фразе «как вечный знак забытых истин», некоторые восприняли это символично. Мероприятие прошло прекрасно. Это незначительный случай. Уже все устранили и побелили. Многие зрители, выходя с концерта, говорили, что у них мурашки пошли по коже».

58-летний российский актер театра и кино, депутат Госдумы Дмитрий Певцов выступил против прав женщин на аборт. Свою позицию он высказал на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Артист назвал аборт преступлением, право на которое не имеет ни одна женщина:

«Это не их право точно абсолютно. Нужно рожать всегда обязательно. Женщина не имеет право принимать такое решение, потому что дети даются от Господа. Если она сделает аборт, то может навсегда лишиться возможности рожать детей. Это преступление, которое в любом случае будет наказано».

Шоу-бизнес,Видео,Дмитрий Певцов,ФСИН,Госдума,
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