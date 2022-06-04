Во время выступления Певцова в колонии осыпался потолок

«Это не их право точно абсолютно. Нужно рожать всегда обязательно. Женщина не имеет право принимать такое решение, потому что дети даются от Господа. Если она сделает аборт, то может навсегда лишиться возможности рожать детей. Это преступление, которое в любом случае будет наказано».