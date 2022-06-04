Соболев о замужестве Ивлеевой: «Шансы есть только у банкомата»

«Не завидую парням, которые будут биться за сердце Насти, потому что ее очень трудно удивить. У нее свой бренд чипсов, шоу с трансами, собственный марафон по похудению, она сосалась с Собчак. Чтобы ее удивить, я даже не знаю, кем ты должен быть», - считает Соболев.