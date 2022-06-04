Соболев о замужестве Ивлеевой: «Шансы есть только у банкомата»

Настя Ивлеева анонсировала выход нового телешоу – женского варианта «Холостяка». Называться оно будет «Сердце Ивлеевой».Блогер будет выбирать себе жениха из 50 желающих получить ее руку и сердце.
Комик Илья Соболев прокомментировал затею Насти, напомнив, сколь эпатажно вел себя и выглядел ее бывший супруг. Об этом информирует СтарХит.
«Вообще, судя по прошлым отношениям у Насти мужчина должен быть богатым и не очень похожим на человека. Думаю, что шансы есть только у банкомата», — - заметил юморист.
Илья заранее сочувствует участникам телешоу.
«Не завидую парням, которые будут биться за сердце Насти, потому что ее очень трудно удивить. У нее свой бренд чипсов, шоу с трансами, собственный марафон по похудению, она сосалась с Собчак. Чтобы ее удивить, я даже не знаю, кем ты должен быть», - считает Соболев.
Подписчицы захотели выяснить, в чем отличие «Сердца Ивлеевой» от «Холостяка» и «Замуж за Бузову». Все равно все пары, образовавшиеся в процессе шоу, распадаются.
Ивлеева попыталась ответить на этот вопрос в своем Телеграм-канале, но разговор получился довольно общий.