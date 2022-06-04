Манижа рассказала, как столкнулась с ксенофобией

Певица Манижа рассказала, что после переезда из Таджикистана столкнулась с проявлениями ксенофобии. Так, впервые ее пытались обидеть еще в детском саду. Об этом звезда рассказала в интервью журналистам «Коммерсанта».Когда-то первое услышанное ею в детском саду слово было слово «чернож***я».
Впрочем, по словам Манижи, с ксенофобией ей доводится сталкиваться и по сей день. Но певица по этому поводу давно не переживает, поскольку понимает, откуда что берется.
«Сталкиваюсь ли я с ксенофобией? Да, сталкиваюсь. Но отношусь к ней как к данности: у меня слишком много опыта, чтобы понять, отчего она происходит, почему люди так себя ведут. И конкретно моя национальность не определяет меня как человека: то, какие поступки я совершаю, вообще не зависит от национальности», - объяснила девушка.
Прославившую ее песню Russian Woman Манижа Сангин написала 8 марта 2020 года, за год до отборочного тура "Евровидения". Певица повествует о трансформации русской женщины, которая из хранительницы домашнего очага или "избы", как поется в песне, превратилась в сильную женщину со своим мнением, которая имеет право сама строить свою судьбу без оглядки на непрошеные советы окружающих.