Манижа рассказала, как столкнулась с ксенофобией

«Сталкиваюсь ли я с ксенофобией? Да, сталкиваюсь. Но отношусь к ней как к данности: у меня слишком много опыта, чтобы понять, отчего она происходит, почему люди так себя ведут. И конкретно моя национальность не определяет меня как человека: то, какие поступки я совершаю, вообще не зависит от национальности», - объяснила девушка.