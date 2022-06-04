В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
21 минуту назад

Манижа рассказала, как ее дразнили в детстве

Ирина Лебедева

Певица Манижа рассказала, что после переезда из Таджикистана столкнулась с проявлениями ксенофобии. Так, впервые ее пытались обидеть еще в детском саду. Об этом звезда рассказала в интервью журналистам «Коммерсанта».Когда-то первое услышанное ею в детском саду слово было слово «чернож***я».

Манижа рассказала, как столкнулась с ксенофобией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Впрочем, по словам Манижи, с ксенофобией ей доводится сталкиваться и по сей день. Но певица по этому поводу давно не переживает, поскольку понимает, откуда что берется.

«Сталкиваюсь ли я с ксенофобией? Да, сталкиваюсь. Но отношусь к ней как к данности: у меня слишком много опыта, чтобы понять, отчего она происходит, почему люди так себя ведут. И конкретно моя национальность не определяет меня как человека: то, какие поступки я совершаю, вообще не зависит от национальности», - объяснила девушка.

Прославившую ее песню Russian Woman Манижа Сангин написала 8 марта 2020 года, за год до отборочного тура "Евровидения". Певица повествует о трансформации русской женщины, которая из хранительницы домашнего очага или "избы", как поется в песне, превратилась в сильную женщину со своим мнением, которая имеет право сама строить свою судьбу без оглядки на непрошеные советы окружающих.

Шоу-бизнес,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители