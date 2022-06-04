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20 минут назад

Успенской грозит суд за живодерство

Ирина Лебедева

Любовь Успенская избила собаку соседки, пишет Телеграм-канал Mash. Оплачивать лечение песика звезда шансона отказалась. Теперь хозяйка пострадавшего животного планирует подать на певицу в суд.

Соседи подадут в суд на Любовь Успенскую
Фото: © РИА Новости / Нина Зотина© РИА Новости / Нина Зотина

Успенская и Юлия живут в домах напротив. У Любови Залмановны Йоркширский терьер, у Юлии две собаки: постарше, почти неходячая, и трехмесячный щенок французского бульдога. Он и выбежал к Успенской, когда она с дочкой выгуливали своего барбоса.

Как сообщает дизайнер Анна Кауфман, которая заехала к подруге в гости, Успенская начала бить старого пса. Певицу оттащили от животного, начался скандал. Успенская заявила, что щенок ее покусал. У хозяев пострадавшего бульдожки есть видеозапись инцидента.

Анна и Юлия обратилась к адвокату Александру Добровинскому.

Адвокат утверждает, что Успенской предлагали оплатить операцию (старый пес чуть не потерял глаз), принести извинения и вопрос будет закрыт. Но певица мириться и платить не захотела.

«Я долго ждала — вдруг человек одумается. И придет решить вопрос по-соседски. Теперь мы хотим только справедливости и решения вопроса по закону», — заявила хозяйка французского бульдога Юлия.

Психолог и коуч Павел Раков оценил состояние Любови Успенской после нападения на собаку, сообщает "Экспресс-газета". По его мнению, певица сорвалась на соседей и их питомца, поскольку не может контролировать эмоции.

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Александр Добровинский,
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