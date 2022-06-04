Алибасов удивился размеру своей пенсии

Бари Алибасов рассказал, что совсем недавно даже не знал размера своей пенсии. Как пишет «Комсомольская Правда», продюсера «кормит» его группа «На-на», и живет он на доходы от ее гастролей.

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«На-На» меня кормит, поит, одевает, обувает, холит, лелеет. Вот мы сейчас с вами разговариваем, а они в это время в Ханты-Мансийске зарабатывают мне на счастливую жизнь», — объяснил Алибасов.

По словам Бари Каримовича, о том. что государство ежемесячно выплачивает ему 52 тысячи рублей, он узнал от своей помощницы, и был приятно удивлен.

«Ого, как у Аллы Борисовны. Обалдеть!»

И тут же попенял, почему при таких доходах помощница все время жалуется на нехватку средств на хозяйство.

«А чего ж ты мне рассказываешь, что нам на одни сухари хватает?» — возмутился артист.