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50 минут назад

Алибасов удивился размеру своей пенсии

Ирина Лебедева

Бари Алибасов рассказал, что совсем недавно даже не знал размера своей пенсии. Как пишет «Комсомольская Правда», продюсера «кормит» его группа «На-на», и живет он на доходы от ее гастролей.

Алибасов удивился размеру своей пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На-На» меня кормит, поит, одевает, обувает, холит, лелеет. Вот мы сейчас с вами разговариваем, а они в это время в Ханты-Мансийске зарабатывают мне на счастливую жизнь», — объяснил Алибасов.

По словам Бари Каримовича, о том. что государство ежемесячно выплачивает ему 52 тысячи рублей, он узнал от своей помощницы, и был приятно удивлен.

«Ого, как у Аллы Борисовны. Обалдеть!»

И тут же попенял, почему при таких доходах помощница все время жалуется на нехватку средств на хозяйство.

«А чего ж ты мне рассказываешь, что нам на одни сухари хватает?» — возмутился артист.

Напомним, что ранее ряд СМИ сообщал о том, что музыкант собирается вступить в брак с девушкой по имени Елена, которая какое-то время помогала ему в качестве сиделки. На данный момент она по-прежнему находится рядом с Алибасовым в качестве помощницы.

Шоу-бизнес,Бари Алибасов,
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