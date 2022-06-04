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34 минуты назад

Чехова на Бали сфотографировалась голышом

Ирина Лебедева

Анфиса Чехова уже три месяца живет на Бали. Телеведущая наслаждается отдыхом, загорает, купается и выкладывает «пляжные» фотографии в своем микроблоге. В легкой одежде, в купальниках, и – вообще голышом.

Анфиса Чехова показала себя обнаженной на Бали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Анфиса вместе с приятельницей сделали «горячее» фото, где на девушках из одежды только пальмовые листья. Рядом с Чеховой — ее тренер.

*Instagram (организация запрещена в России) – запрещен Роскомнадзором как принадлежащий компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской

«Та самая волшебница, которая учит как, при помощи простейших упражнений, можно избавиться от отеков, целлюлита, боли в спине, сколиоза и второго подбородка», — прорекламировала подругу Анфиса.

Чехова, кстати, не теряет время зря и на курорте активно занимается йогой, пишет «Комсомольская Правда».

Анфиса Чехова — известная телеведущая, известная по эротическому шоу «Секс с Анфисой Чеховой». Хотя она всегда мечтала стать актрисой, но в итоге получила образование по профилю журналистики. У Анфисы Чеховой был один официальный брак, в котором родился сын Соломон.

Шоу-бизнес,Анфиса Чехова,Роскомнадзор,
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