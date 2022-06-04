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23 минуты назад

Юлия Барановская опубликовала обнаженное фото в день своего 42-летия

Газета.Ru

Российская телеведущая Юлия Барановская опубликовала в Telegram-канале обнаженное фото, снятое на пляже, в день своего 42-летия. А также поздравила себя с праздником.

Барановская опубликовала обнаженное фото в день своего 42-летия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С днем рождения, Юля, ты крутая, горжусь тобой!», — написала звезда шоу «Мужское и женское».

Юлия Барановская воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина: 16-летнего Артема, 14-летнюю Яну и 9-летнего Арсения. Телеведущая признавалась, что не любит уезжать в длительные командировки без сыновей и дочери, поэтому часто берет их в поездки, но только если это не вредит учебному процессу.

Телеграм-канал «Юлия Барановская»

Барановская и Аршавин расстались в 2013 году, и почти 7 лет спортсмен не виделся с детьми. Футболист недавно возобновил общение с Артемом, Яной и Арсением, о чем он сообщал в соцсетях. А телеведущая неоднократно подчеркивала в интервью, что никогда не препятствовала встречам сыновей и дочери с их отцом.

Ранее телеведущая шоу «Мужское и женское» посетовала, что не доживет до бриллиантовой свадьбы.

Шоу-бизнес,Юлия Барановская,Андрей Аршавин,
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