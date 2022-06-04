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15 минут назад

Бари Алибасов рассказал о внебрачных детях от поклонниц

Lenta.ru

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов затруднился назвать точное количество своих внебрачных детей. Подробностями личной жизни он поделился в беседе с «Комсомольской правдой».

Бари Алибасов рассказал о внебрачных детях от поклонниц
Фото: ТАССТАСС

Шоумен не исключил, что у него остались дети от поклонниц по всей стране после гастролей на пике популярности группы.

«Приезжаешь на гастроли, а там стоят гигантские очереди из поклонниц. Приехали, отработали свои 5-6 дней гастролей, полгорода перетрахали. И сколько там детей появилось? Да Бог его знает. Но по крайней мере, двоих я знаю точно: девочки потом мне показали, что получилось. На меня похожи — чуркообразные», — рассказал Алибасов.

При этом продюсер отметил, что в нынешнее время ему живется лучше и спокойнее.

«Тотальный контроль и прессинг, все должны были строем ходить. Хорошо было только то, что мы были молоды и девушек могли любить. В советские годы я разрешал «На-На» приводить девочек в гостиницу после концертов, хотя это было запрещено законодательно», — отметил он.

Шоу-бизнес,Бари Алибасов,
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