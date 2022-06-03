Звезда «Битвы экстрасенсов» перед смертью похоронила мужа, дочь и брата

Ясевич перед своей смертью похоронила мужа, дочь и брата

Фото: vk.com/lena.yasevich vk.com/lena.yasevich

Победительница 12 сезона проекта «Битва экстрасенсов» Елена Ясевич, скончавшаяся 1 июня, со старших классов переживала один удар за другим. На ее недолгую жизнь пришлись смерти мужа, дочери и брата, передает StarHit.

Видео дня

Будучи начинающим медиумом, еще не умеющим контролировать свою силу, Ясевич в пылу ссоры пожелала своему брату Сергею попасть в аварию. Спустя пару часов он действительно попал в ДТП, которое сделало его инвалидом на всю жизнь, а сестру заставил винить себя в этом. Чувство вины настолько съедало Ясевич, что следующие несколько лет она провела в депрессии, которую пыталась глушить запрещенными веществами. Позже ей все же удалось взять себя в руки и поступить в Санкт-Петербургский госуниверситет телекоммуникаций, начав продавать медоборудование.

На работе Ясевич продержалась три года, а затем встретила Наталью Бантееву, которая взяла медиума к себе в Центр развития личности, разглядела в ней способности и посоветовала развивать их, приняв участие в 12 сезоне «Битвы экстрасенсов», в котором она одержала победу.

Также женщина строила личную жизнь с мужчиной по имени Александр, от которого в 2005 году родила дочь Анастасию. Позже же стало известно, что избранник Ясевич ушел из жизни, хотя причины его смерти так и остались не раскрыты. Новую страницу в личной жизни медиум открыла после этого только в 2017 году, начав отношения с Валерием, который занимался транспортным бизнесом в Германии. В тот же период она забеременела во второй раз.

Ожидания ребенка омрачали тромбофилия Ясевич и хейт, но малышке все же суждено было появиться на свет, хотя радость от прибавления в семье и продлилась недолго. Спустя год медиум сообщила, что она умерла из-за проблем с сердцем и инфекции, которую ей занесли врачи во время операции.