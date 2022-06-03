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1 час назад

Анна Нетребко заявила об отсутствии планов выступать в России

Газета.Ru

Оперная певица Анна Нетребко в интервью австрийскому изданию Zeit заявила, что не собирается выступать в России. По словам Нетребко, она не станет петь и на фестивале "Белые ночи".

Анна Нетребко заявила об отсутствии планов выступать в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Даже на фестивале ''Белые ночи'' в Санкт-Петербурге, потому что я не думаю, что сейчас подходящее время", — поделилась певица.

Она также высказалась за право оставаться аполитичной на фоне ситуации на Украине. При этом она заверила, что петь в России ей нравится, и она даст концерты в России, а также приедет на Родину, как только это будет возможно.

"Большинство друзей я не видела с февраля. Некоторые из них посетили меня. Им сейчас очень трудно путешествовать. Рейсов нет, визы не дают", - объяснила она.

Нетребко добавила, что в 2022 году она планирует выступать с мужем Юсифом Эйвазовым в городах Европы: Вероне, Регенсбурге, Мадриде, на Люблянском фестивале, в Кельне, Штутгарте и Гамбурге. Ранее сообщалось, что Нетребко вернулась на сцену театра "Ла Скала" в Милане.

Шоу-бизнес,Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,
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