Анна Нетребко заявила об отсутствии планов выступать в России

Оперная певица Анна Нетребко в интервью австрийскому изданию Zeit заявила, что не собирается выступать в России. По словам Нетребко, она не станет петь и на фестивале "Белые ночи".

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"Даже на фестивале ''Белые ночи'' в Санкт-Петербурге, потому что я не думаю, что сейчас подходящее время", — поделилась певица.

Она также высказалась за право оставаться аполитичной на фоне ситуации на Украине. При этом она заверила, что петь в России ей нравится, и она даст концерты в России, а также приедет на Родину, как только это будет возможно.

"Большинство друзей я не видела с февраля. Некоторые из них посетили меня. Им сейчас очень трудно путешествовать. Рейсов нет, визы не дают", - объяснила она.