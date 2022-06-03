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12 минут назад

Тарзан пригрозил странам НАТО

Елена Прошина

Танцовщик и супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, известный как Тарзан, пригрозил странам НАТО и посоветовал учить историю. Об этом он заявил в своих соцсетях, пишет «Газета.ру».

Тарзан пригрозил странам НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Знаменитость опубликовал обращение к странам-членам альянса, выразив уверенность в том, что «русский мир был, есть и будет». Он раскритиковал НАТО за давление на страну, обусловленное проводимой на территории Украины специальной операции.

«Русский мир был, есть и всегда будет. Никакая нежить в мире не сможет этому противостоять. Зарубите это на своих иностранных носах. Еще лучше, если вы начнете учить историю. В противном случае она сама за вас возьмется», — написал Тарзан.

Ранее Дима Билан признался, что стал больше внимания обращать на ситуацию на Украине. По его словам, все эти годы информация о ситуации на Донбассе проходила мимо него. Однако теперь он, изучив тему, понял, что происходящее там — трагедия. Певец подчеркнул, что сейчас готов помогать жителям Донбасса.

Шоу-бизнес,Сергей Глушко,Наташа Королева,Дима Билан,НАТО,
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