Танцовщик и супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, известный как Тарзан, пригрозил странам НАТО и посоветовал учить историю. Об этом он заявил в своих соцсетях, пишет «Газета.ру».
Знаменитость опубликовал обращение к странам-членам альянса, выразив уверенность в том, что «русский мир был, есть и будет». Он раскритиковал НАТО за давление на страну, обусловленное проводимой на территории Украины специальной операции.
«Русский мир был, есть и всегда будет. Никакая нежить в мире не сможет этому противостоять. Зарубите это на своих иностранных носах. Еще лучше, если вы начнете учить историю. В противном случае она сама за вас возьмется», — написал Тарзан.
Ранее Дима Билан признался, что стал больше внимания обращать на ситуацию на Украине. По его словам, все эти годы информация о ситуации на Донбассе проходила мимо него. Однако теперь он, изучив тему, понял, что происходящее там — трагедия. Певец подчеркнул, что сейчас готов помогать жителям Донбасса.