Долина пошутила о Пугачевой на юбилее Бедроса Киркорова

Российская певица Лариса Долина, поздравляя с 90-летием исполнителя Бедроса Киркорова, пошутила об Алле Пугачевой. Как сообщает «Пятый канал», она напомнила, что познакомилась с юбиляром, когда его сыну было всего 15 лет.
«И он тогда со мной ездил. У меня был такой большой гастрольный тур. Он каждый вечер садился в мой автобус, и мы ездили на мои концерты. Он уже тогда любил другую певицу, а ездил со мной посмотреть, как это все происходит», — заявила Долина.
Она похвалила голос Киркорова-старшего — Долина влюбилась в тот же момент, как услышала. Она призналась, что ей хочется вновь уловить ноты его прекрасного пения, а также выразила благодарность за него и сына.
Напомним, что 2 июня Бедросу Киркорову исполнилось 90 лет. Для отца Филипп устроил роскошный банкет в одном из ресторанов Москвы, куда прибыли звезды российского шоу-бизнеса.