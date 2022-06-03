В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
23 минуты назад

Долина пошутила о Пугачевой на юбилее Бедроса Киркорова

Елена Прошина

Российская певица Лариса Долина, поздравляя с 90-летием исполнителя Бедроса Киркорова, пошутила об Алле Пугачевой. Как сообщает «Пятый канал», она напомнила, что познакомилась с юбиляром, когда его сыну было всего 15 лет.

Долина пошутила о Пугачевой на юбилее Бедроса Киркорова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«И он тогда со мной ездил. У меня был такой большой гастрольный тур. Он каждый вечер садился в мой автобус, и мы ездили на мои концерты. Он уже тогда любил другую певицу, а ездил со мной посмотреть, как это все происходит», — заявила Долина.

Она похвалила голос Киркорова-старшего — Долина влюбилась в тот же момент, как услышала. Она призналась, что ей хочется вновь уловить ноты его прекрасного пения, а также выразила благодарность за него и сына.

Напомним, что 2 июня Бедросу Киркорову исполнилось 90 лет. Для отца Филипп устроил роскошный банкет в одном из ресторанов Москвы, куда прибыли звезды российского шоу-бизнеса.

Шоу-бизнес,Лариса Долина,Алла Пугачева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители