Певица Слава пожаловалась на проблемы со здоровьем

Певица Слава в беседе с «Пятым каналом» призналась, что ее дочь Антонина заразила всю семью «какой-то болячкой».

«Антонина приехала с выпускного из Санкт-Петербурга и привезла нам какую-то болячку. Заболела няня, я. Я как-то сначала не почувствовала, поехала даже концерт отработала, Сашуня, папа, короче, все заболели», — рассказала Слава.

Чтобы поскорее выздороветь, певица решила воспользоваться «гастрольным методом»: взяла секатор и начала облагораживать сад. Она решила «провести эксперимент», чтобы выяснить, поможет ли труд быстрее излечиться. Однако опыт оказался неудачным: Слава почувствовала себя хуже и выразила надежду, что в скором времени поправится.