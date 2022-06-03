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39 минут назад

Собчак шокировали цены в московском ресторане

Мослента

Цены на блюда в московском ресторане «MEGUmi» шокировали телеведущую Ксению Собчак. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Собчак шокировали цены в московском ресторане
Фото: ТАССТАСС

«Не забывайте завтракать. Например, одну креветку за 2300 рублей или Тартар из говядины за 16200», — подписала журналистка опубликованное меню заведения.

Здесь же за одну штуку сезонной устрицы клиентам придется заплатить 2130 рублей, а за порцию жареного риса с овощами и чесноком — 1850 рублей.

Обнародованы заработки Собчак за прошлый год

Собчак назвала Москву удивительной вселенной и отметила, что посетители местных ресторанов могут за ужин «проесть бюджет Томска».

«Ну если уж Собчак жалуется на цены в ресторане, то я и не знаю», «То чувство, когда можешь себе позволить купить из меню только огурец», «Почему нет фото гостей этого заведения? Там пустой зал, видимо», «Дегустация стейков (168 грамм) — 68 000 рублей…» — прокомментировали юзеры.

Ранее низкие цены в Duty Free Шереметьево удивили россиян. Из-за укрепившегося рубля многие товары оказались заметно дешевле, чем на прилавках городских магазинов.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Аэропорт Шереметьево,
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