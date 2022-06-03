Собчак шокировали цены в московском ресторане

Цены на блюда в московском ресторане «MEGUmi» шокировали телеведущую Ксению Собчак. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.
«Не забывайте завтракать. Например, одну креветку за 2300 рублей или Тартар из говядины за 16200», — подписала журналистка опубликованное меню заведения.
Здесь же за одну штуку сезонной устрицы клиентам придется заплатить 2130 рублей, а за порцию жареного риса с овощами и чесноком — 1850 рублей.
Собчак назвала Москву удивительной вселенной и отметила, что посетители местных ресторанов могут за ужин «проесть бюджет Томска».
«Ну если уж Собчак жалуется на цены в ресторане, то я и не знаю», «То чувство, когда можешь себе позволить купить из меню только огурец», «Почему нет фото гостей этого заведения? Там пустой зал, видимо», «Дегустация стейков (168 грамм) — 68 000 рублей…» — прокомментировали юзеры.
Ранее низкие цены в Duty Free Шереметьево удивили россиян. Из-за укрепившегося рубля многие товары оказались заметно дешевле, чем на прилавках городских магазинов.