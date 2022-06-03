Собчак шокировали цены в московском ресторане

«Ну если уж Собчак жалуется на цены в ресторане, то я и не знаю», «То чувство, когда можешь себе позволить купить из меню только огурец», «Почему нет фото гостей этого заведения? Там пустой зал, видимо», «Дегустация стейков (168 грамм) — 68 000 рублей…» — прокомментировали юзеры.