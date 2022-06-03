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11 минут назад

Егор Кончаловский рассказал о тайной свадьбе с адвокатом Марией Леоновой

Lenta.ruиещё 2

56-летний российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский рассказал о том, что тайно женился на своей возлюбленной 38-летней Марии Леоновой. Об этом он сообщил в интервью StarHit.

Егор Кончаловский рассказал о тайной свадьбе с адвокатом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам кинодеятеля, свадьба была скоромной.

«Да, мы расписались. Без каких-то помп, но с рестораном», — коротко ответил продюсер.

Слухи о том, что сын Андрея Кончаловского женился во второй раз, ходили давно: режиссер фильма «На Луне» и его возлюбленная-адвокат неоднократно выходили в свет с обручальными кольцами.

Описывая свою семейную жизнь, сценарист поведал, что характеризует себя как «умеренного эгоиста»: «И вообще считаю, что определенная степень эгоизма необходима, как и определенная степень любви к себе. Иначе человек не сможет любить окружающих. Конечно, я не бью кулаком по столу, да и спорных вопросов крайне мало».

Долгое время Кончаловский-младший жил с Леоновой в гражданском браке. В 2017 году у пары родился сын Тимур. У кинодеятеля также есть взрослая дочь от актрисы Лобови Толкалиной.

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