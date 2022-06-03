«Мы с тобой познакомились, когда Филиппу было 15 лет. И он тогда со мной ездил. У меня был такой большой гастрольный тур. Он каждый вечер садился в мой автобус, и мы ездили на мои концерты. Он уже тогда любил другую певицу, а ездил со мной посмотреть, как это все происходит», – поведала Долина.