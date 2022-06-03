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1 час назад

Долина на юбилее отца Киркорова вспомнила о Пугачевой. Видео

Александр Кузьмин

Лариса Долина на юбилее отца Филиппа Киркорова вспомнила об Алле Пугачевой. Во время своей поздравительной речи певица рассказала, когда познакомилась с Киркоровым-старшим, подшутив над своей коллегой по сцене. Видео с праздничного мероприятия опубликовано в ее Telegram-канале.

«Мы с тобой познакомились, когда Филиппу было 15 лет. И он тогда со мной ездил. У меня был такой большой гастрольный тур. Он каждый вечер садился в мой автобус, и мы ездили на мои концерты. Он уже тогда любил другую певицу, а ездил со мной посмотреть, как это все происходит», – поведала Долина.

Кроме того, популярная исполнительница заявила, что влюбилась в голос Бедроса Киркорова сразу, как только услышала его. Она также посетовала на то, что ей сегодня его не хватает.

Бедрос Киркоров отметил свой 90-летний юбилей 2 июня в одном из московских ресторанов в компании сына и других российских звезд. Болгарского певца чествовали Николай Басков, Лев Лещенко, Наташа Королева, Яна Рудковская, а также другие именитые гости.

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