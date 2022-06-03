Басков раскрыл свою замену ботоксу

Народный артист России Николай Басков поделился своими секретами молодости. Оказывается, певец вместо ботокса предпочитает лечение пиявками. Об этом он рассказал NEWS.ru.
Артист заявил, что выступает против препарата ботокса, а вместо «уколов красоты» он поддерживает молодость пиявками. По его словам, это «шикарное средство для разжижения крови».
«Я против ботокса. Разговаривал с профессором, работающим в этой сфере, и он сказал, что если люди думают о сохранении своих сосудов после 50 лет, то должны учесть: ботокс воздействует на сосуды, и потом происходят проблемы», — рассказал он.
Басков признался, что поддерживает состояние сосудов с помощью пиявок. Это хорошая альтернатива таблеткам, особенно для переболевших коронавирусом.
«Я давно делаю и совершенно не стесняюсь. У многих людей, которые переболели тем же ковидом, сгущается кровь, появляется тромбоз. И они ищут альтернативу таблеткам. Пиявки — замечательная медицинская процедура, разжижающая кровь. Они впрыскивают более 17 микроэлементов, которых нет больше нигде в природе. Поэтому рекомендую», — объяснил он.
Ранее Басков заявил, что с начала спецоперации не покупает одежду западных брендов. Кроме того, он сознательно отказался от ярких нарядов и пообещал ходить в темных вещах до окончания спецоперации. Так певец выражает поддержку российской армии и траур по погибшим солдатам, выполнявшим боевые задачи.