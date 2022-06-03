Кончаловский назвал причину возвращения в Россию

Кинорежиссер и сценарист Егор Кончаловский рассказал, почему решил вернуться обратно в Россию после того, как долгое время прожил за границей. По его словам, он не смог остаться там из-за разочарований и деградации Запада. Об этом он рассказал в интервью StarHit.
Егор Кончаловский много лет жил в Великобритании и даже, по его словам, начал думал по-английски. Но в итоге режиссер разочаровался в жизни в Европе, поэтому и вернулся обратно.
«Понял, что не могу нигде жить, кроме России, и хочу, чтобы мои дети тоже жили здесь. Запад давно начал деградировать, а сейчас это очевидно и трагично наблюдать», — заявил Кончаловский.
По его словам, за последние 20-25 лет жизнь за границей ухудшилась, особенно это заметно, когда он возвращается в города, в которых некогда был – Париж, Нью-Йорк.
«Тогда это было блестяще, а сейчас как-то тревожно, потому что люди стали жить гораздо хуже», - отметил режиссер.
Ранее Кончаловский подтвердил, что женился на матери своего младшего сына, адвокате Марии Леоновой. По его словам, расписались они без помп, «но с рестораном».
Мария Леонова родила режиссеру сына Тимура 2 апреля 2017 года. Также у него есть дочь Мария от актрисы Любови Толкалиной, с которой он расстался после 20 лет отношений.