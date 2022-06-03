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32 минуты назад

Брухунова пожаловалась на угрозы

Елена Прошина

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала об угрозах после начала спецоперации на Украине из-за того, что она не скрывает свою гражданскую позицию. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Брухунова пожаловалась на угрозы
Фото: Татьяна Брухунова/TelegramТатьяна Брухунова/Telegram

«Призыв к травле по политическим взглядам! Звучит дико, неправда ли?! Я, как и многие другие, столкнулась с этой античеловечной аномалией в конце февраля текущего года. Тогда по первости оправдывая этих людей животным страхом все ждала что они, разобравшись что к чему, сделают правильные выводы. Но время идет, а позиция у них становится только более агрессивной, не терпящей компромиссов», - написала Брухунова.

По ее словам, в 21 веке недопустимо травить незнакомого человека за место жительства или гражданство и делать из него изгоя. Она рассказала, что с травлей столкнулась 9 мая, опубликовав пост о защитниках страны под снимком с шествия «Бессмертного полка».

«Я помню! Я горжусь. В моем случае - это не просто слова. Я никогда не скрывала и не стану замалчивать свою гражданскую позицию. Родину люблю не за что, а вопреки. Горько, что люди растеряли остатки человечности и не обращая внимания ни на что слепо верят, что в этом мире есть только черное и белое», - заключила супруга юмориста.

Шоу-бизнес,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,
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