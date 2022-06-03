Брухунова пожаловалась на угрозы

«Призыв к травле по политическим взглядам! Звучит дико, неправда ли?! Я, как и многие другие, столкнулась с этой античеловечной аномалией в конце февраля текущего года. Тогда по первости оправдывая этих людей животным страхом все ждала что они, разобравшись что к чему, сделают правильные выводы. Но время идет, а позиция у них становится только более агрессивной, не терпящей компромиссов», - написала Брухунова.